Le Regole delle Scommesse sul Calcio | Scommesse Antepost e Partite indirette

Leggi su seriea24

(Di lunedì 15 maggio 2023) Vincente Pronostica la squadra che si classifica al primo posto di una competizione. Passaggio turno Pronostica chi passerà il turno tra due squadre in una competizione a eliminazione diretta. Vincente girone Pronostica chi vincerà il gruppo in una competizione a gironi. Migliore della lista Pronostica quale fra le squadre proposte otterrà una posizione migliore in classifica alla fine dell’evento. Girone appartenenza vincitore torneo Individua il girone eliminatorio di appartenenza della squadra che vincerà il torneo. Numero gol segnati nel torneo Individua il numero di gol totali segnati in tutto il torneo compresi i gol nei tempi supplementari. Numero vittorie nel torneo Individua il numero di vittorie ottenute nel torneo da una squadra. Si intendono solo i risultati realizzati nei tempi regolamentari. Piazzamento finale squadra Individua la fase del torneo nella quale si fermerà ...