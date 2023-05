Le reazioni degli ex compagni ballerini al trionfo di Mattia Zenzola

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 maggio 2023)ha vinto Amici di Maria De Filippi e di conseguenza il girone di danza battendo in finalissima Isobel Kinnear. Quali sono state ledei suoi exdi classe? Il vincitore, entrato nella scuola per il secondo anno consecutivo nel team di Raimondo Todaro, ha battuto durante il serale altri seiche sono usciti nel corso delle varie puntate. Tutti però, alla fine, hanno gioito per lui. LedeiGianmarco Petrelli ha scritto “Amici finisce ora, bravo! In bocca al lupo a tutti i miei, è stato bellissimo tutto. Grazie“; mentre la sua fidanzata Megan Ria si è limitata a taggarlo aggiungendo tre emoji: una coppa, un abbraccio e un cuore. Samu Segreto – che è entrato ad ...