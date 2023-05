Le incoraggianti stime di crescita per l’Italia presentate dalla Commissione europea

(Di lunedì 15 maggio 2023) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gra... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... aumentano i prezzi dei prodotti per l'infanzia Gentiloni: previsioni Italia sono'... Secondo le, la crescita programmatica centrerà nel 2023 l'1% e il deficit si attesterà al 4,5%. ...'Sono dati, quelli che emergono dalledi primavera della Commissione, che nell'anno in corso proiettano la crescita italiana più alta tra le tre maggiori economie europee'. Così l'...Bene lavoro, male inflazione Arrivano notizieanche dal mercato del lavoro con la ... nell'Eurozona è attesa al 5,8% (rispetto al 5,6% delledi febbraio) e in Italia al 6,11%. ...

Ue: Gentiloni, stime molto incoraggianti per Italia in 2023, per il 2024 ... Borsa Italiana

"Governo Meloni ha ridato centralità al Paese, facendo valere le proprie posizioni dentro le istituzioni europee" così l’eurodeputato Nesci ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...