Lazio | situazione fra i pali | Lotito ha scelto il vice Provedel

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Invischiata nell’accesissima corsa per la zona Champions League, lastarebbe scrutando anche il mercato con la società biancoceleste già attiva attorno ai prossimi obiettivi in vista dell’estate. Oltre ai giocatori di movimento, il club capitolino starebbe anche ragionando sullafra ie, come riportato da Il Messaggero, il presidenteavrebbeildisu cui affondare tra pochi mesi in vista dell’organico per l’annata calcistica ventura. Sampdoria, piace Audero come rimpiazzo di Maximiano Momento avaro di vittorie per la, reduce dal pari col Lecce, che nelle ultime due gare ha visto allontanarsi il secondo posto di ben 4 lunghezze e ora potrebbe dover guardarsi alla ...