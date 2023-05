L’avviso di OpenAI su ChatGPT | «Prende i dati da Internet e potrebbero esserci quelli personali degli utenti Ecco come toglierli»

Leggi su open.online

(Di lunedì 15 maggio 2023) Mentre l’Unione Europea adotta le prime regole per l’intelligenza artificiale tra non poche polemiche, arriva la replica di, la società che ha sviluppato. Quest’ultima, scrive l’azienda in una informazione pubblicitaria diffusa oggi 15 maggio, «apil linguaggio e i fatti del mondo dalle informazioni pubblicamente accessibili su. Genera testo in risposta a domande o istruzioni, e i suoi modelli non immagazzinano copie di tali». Un chiarimento che arriva a seguito delle preoccupazioni emerse negli ultimi mesi e lo stop (poi rientrato) del servizio in Italia da parte del Garante della Privacy. Togliere i proprisi può:Nel comunicato dil’azienda tiene a sottolineare che non ...