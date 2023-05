L’avventura di Anita 

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il fotografo Mirko Viglino ha immaginato un viaggio nello spazio come metafora per raccontare la sua storia di padre separato e il percorso non sempre facile per costruire una relazione con la figlia. Leggi

...del film Boccaccio '70 in cui Peppino De Filippo fa i conti con le sue ossessioni e con una gigantescaEkberg. Chiude la rassegna martedì 30 maggio Michelangelo Antonioni con, ...... entrando conEkberg nella fontana di Trevi de La dolce ... che ripercorrerà per punti salienti'affascinante storia del ... Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come...... entrando conEkberg nella fontana di Trevi de La dolce ... che ripercorrerà per punti salienti'affascinante storia del ... Fellini corregge la grafia in Hamarcord e lo presenta come...