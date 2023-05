Lautaro Martinez è l’anima dell’Inter

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sembra una vita cheè all’Inter, combatte per l’Inter, respira per l’Inter. Pochi giocatori nella storia recente sono riusciti così tanto – nel bene e nel male – a immedesimarsi con la squadra per cui giocano. Sfogliando l’album dei ricordi, che per un attaccante è sempre il gol, si torna fino al 29 settembre 2018, giorno della sua prima rete in nerazzurro, ovviamente a San Siro. Un colpo di testa che non ti aspetteresti da uno della sua taglia (ai tempi, oggi abbiamo imparato a conoscere le sue doti nello stacco). Sugli spalti, mentre i tifosi invocavano per la prima volta il suo nome, Javier Zanetti stringeva i pugni, con quell’aria un po’ commossa un po’ compiaciuta da genitore alla laurea del figlio. Settembre 2018, il primo gol diall’Inter (in un 2-0 a San Siro contro il Cagliari): Zanetti e la sua ...