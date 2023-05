Laura Castelletti | la prima sindaca di Brescia che ha battuto l’uomo di Salvini | “Saremo capitale dell’ambiente”

Primi risultati in diretta dei 595 Comuni al voto . A Brescia il centrosinistra si conferma già al primo turno con la candidatapronta a far festa in Piazza Della Loggia. Ad Ancona si va verso il ballottaggio con una corsa ravvicinata tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (centrosinistra). Testa ...La città ha dato una chiara indicazione della strada da percorrere": queste le prime parole di, candidata del centrosinistra, che in piazza della Loggia a Brescia festeggia quella ...Spoglio a rilento nella grandi città interessate da questa tornata di amministrative. A Brescia il centrosinistra pare vicino alla riconferma già al primo turno di, probabile ballottaggio ad Ancona tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (centrosinistra) e a Vicenza tra Giacomo Possamai (Pd, Azione, Europa Verde - Si e civiche) e ...

"Questo risultato è figlio del buon governo di questi dieci anni. È' un'emozione essere la prima donna sindaco di Brescia, soddisfazione aver vinto al primo turno. (ANSA) ...