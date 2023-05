Latina Matilde Celentano è il nuovo sindaco | la prima donna a indossare la fascia tricolore

Chi sono i candidati Ai candidati sindaco sono due. Il centrodestra sostieneCelentano, ex capogruppo di Fdi in consiglio comunale. Ha l'appoggio di Lega, Forza Italia, Fratelli d'...L'eccezione riguarda: qui a darsi battaglia sono stati solamenteCelentano del centrodestra e Damiano Coletta sostenuto da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Dunque il nuovo ..., la sfida è quasi un ballottaggio, già al primo turno:Celentano sostenuta da tutto il centrodestra unito e Damiano Coletta su cui converge il centrosinistra. Teramo vede la corsa ...

COMUNALI: MATILDE CELENTANO È IL NUOVO SINDACO DI ... Latina Tu

Elezioni Comunali a Latina, segui la diretta del turno delle Amministrative locali. Oltre alla sfida tra i due candidati a Sindaco, nel capoluogo pontino c’è attesa per capire come sarà la composizion ...I risultati delle elezioni a Latina 2023: il voto e lo spoglio in diretta con i dati sull’affluenza in tempo reale ...