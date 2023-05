Latina ha scelto la sua prima donna sindaco 

Leggi su agi

(Di lunedì 15 maggio 2023) "È un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono. Mi conforta il fatto che non sarò sola, potendo contare in una maggioranza solida". Matilde Celentano candidata sindaco del centrodestra a, commenta il dato che la vede vincente con una percentuale che si attesta al momento intorno al 70% contro il suo avversario, l'esponente del centrosinistra Damiano Coletta. "Questa vittoria - si legge in una nota della candidata - ci dà ragione sulla proposta politica di centrodestra, credibile e fattibile e che, ne sono certa, sarà in grado di dare risposte alla città e alla comunità ditutta, che attende la realizzazione di un progetto di sviluppo. Ringrazio ogni singolo cittadino". "Sarò il sindaco di tutti - sostiene Celentano - anche di quei ...