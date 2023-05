Lancia - Svelati i piani per tornare in Europa

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 15 maggio 2023) Lacompie un nuovo passo nel suo percorso di rilancio, con la nomina dei primi concessionari che dovranno sostenere il ritorno del marchio sui mercati europei. In particolare, sono stati selezionati i primi 40 rivenditori in sei Paesi del Vecchio Continente. Le strategie. Il piano di rilancio è incentrato su due cardini da completare entro la prima metà del 2024: da una parte il rinnovamento del modello distributivo, già avviato con la presentazione della nuova Corporate Identity presso il 'flagship store' di Milano e destinato a essere implementato su tutta la rete italiana ed estera; dall'altra l'espansione della presenza all'estero, con l'apertura di 70 nuove concessionarie in 70 grandi città. In tal modo, la rete sarà pronta a sostenere il lancio della Nuova Ypsilon e degli altri modelli previsti dal piano strategico decennale. La...