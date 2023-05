L’ammissione di Elon Musk | così censura Twitter su richiesta del governo della Turchia

(Di lunedì 15 maggio 2023) È tensione su. Poco prima delle elezioni, il social che cinguetta ha annunciato di aver oscurato alcuni contenuti inper espressadeldi Recep Tayyip Erdo?an.è statoaccusato di aver accettato lacon il quale il premier in carica da anni tenta di limitare le voce delle opposizioni. A riportare la notizia proprio suè stato il columnist di Bloomberg, Matthew Yglesias. Che si è poi visto rispondere dal Ceo in persona. «Hai perso la testa, Yglesias?», scrive. «La scelta era tra oscurarecompletamente o limitare l’accesso ad alcuni tweet. Tu che avresti fatto?», aggiunge. May 13, 2023 La reazione di Wikipedia Una ...

Musk è stato così accusato di aver accettato la censura con il quale il premier in carica da ... "La scelta era tra oscurare Twitter completamente o limitare'accesso ad alcuni tweet. Tu che ......molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è'... Un'della superiorità partenopea non è accettabile per ... Non è colpa di Twitter, non èMusk a manipolare e a ...Ora i piani diMusk cominciano a prendere forma e per sua stessa'intenzione è quella di voler creare una terza opzione in grado di sfidare OpenAI e Google sullo stesso terreno .'...