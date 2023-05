(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - L'tranonfa piazza pulita di ogni ipotesi di un rapporto che vada oltre il capo da tennis con gli altri campioni, Rafa Nadal e Roger Federer su tutti. "Ho sempre avuto rispetto per Federer, è stato uno dei più grandi di tutti i tempi. Ha avuto un impatto straordinario, ma non sono mai stato vicino a lui", ha raccontato il campione serbo al Corriere della Sera. E su Nadal sottolinea che "anche con lui l'è impossibile. L'ho sempre stimato e ammirato moltissimo. Grazie a lui e a Federer sono cresciuto e sono diventato quello che sono. Questo ci unirà per sempre; perciò provo gratitudine nei loro confronti. Nadal è una parte della mia vita, negli ultimi quindici anni ho visto più lui della mia mamma". Parlando della sua vita ...

L'amicizia tra rivali non esiste. Parola di Novak Djokovic AGI - Agenzia Italia

