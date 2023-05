LAIBACH con l’opera sinfonica ALAMUT il 15 ottobre 2023 aTrieste

Leggi su udine20

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da oltre 40 anni sulla scena musicale, isono la più importante band slovena di tutti i tempi e sono i pionieri della musica industrial, autentiche icone in tutto il mondo e punto di riferimento assoluto per migliaia di band, su tutto i Rammstein. Le loro canzoni sono entrate anche nella cultura pop e sono state utilizzate in diverse produzioni cinematografiche: Blair Witch Project, Spiderman e anche Iron Sky 1 e 2. Durante la loro carriera, ihanno tenuto oltre mille concerti e venduto più di due milioni di dischi, la maggior parte dei quali pubblicati con l’etichetta indipendente britannica Mute (Nick Cave, Depeche Mode, Kraftwerk, New Order, etc.). Il loro album Opus Dei, pubblicato nel 2021, è stato riconosciuto da Rock, la celebre rivista di settore, come uno dei migliori cinque album industrial di tutti i tempi). Nel 2015 ...