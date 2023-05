Lady Louise Windsor | tutta nonno Filippo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 maggio 2023) La primogenita dei duchi di Edimburgo ha partecipato al RoyalHorse Show. Piglio deciso, look da perfetta amazzone, ha ereditato la passione per le corse in carrozza dal marito di Elisabetta II, a cui ha reso omaggio con un gesto tenerissimo