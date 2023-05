(Di lunedì 15 maggio 2023) È stato beccato in possesso di ben 4false ed è stato arrestato. Sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, al termine di indagini mirate, a procedere nei confronti di un 56enne di, volto già noto alle forze dell’ordine. Il nervosismo del 56enne ha suscitato la curiosità dei Carabinieri Nel corso di un normale controllo sulla circolazione stradale, i militari hanno fermato l’uomo che si trovava alla guida della propria autovettura. Doveva essere un accertamento come ne vengono fatti a migliaia sugli automobilisti, ma i militari si sono resi conto che l’uomo appariva un po’ troppo nervoso. Uno stato di agitazione che ha provocato curiosità e sospetti da parte degli inquirenti che hanno deciso di svolgere indagini più approfondite. Nel corso dei controlli sono state ...

Ladispoli, in viaggio con 4 carte d’identità valide per l’espatrio: arrestato 56enne Il Corriere della Città

È stato beccato in possesso di ben 4 carte d'identità false ed è stato arrestato. Sono stati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, al termine di indagini mirate, a ...