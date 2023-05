L’addio alla Rai di Fabio Fazio conviene alla destra | alla sinistra e pure a lui

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 maggio 2023) Se la storia della tv italiana non è la materia a piacere che portereste agli esami di riparazione, è il caso di spiegare chi sia il protagonista delle polemiche della settimana che va a principiare:, conduttore televisivo in un Paese che da che ho memoria ama cianciare di mancato ricambio generazionale e di giovani oppressi dalle generazioni precedenti.ha meno di ventinove anni quando scompiglia l’idea di cosa debba essere la domenica pomeriggio con Quelli che il calcio; trentadue quando con Anima mia fonda il secolo successivo e i di esso difetti inventando la nostalgia come carattere generazionale; trentaquattro quando dice all’ufficio contratti Rai che, ad affiancarlo a Sanremo, vuole un tizio che ha vinto il Nobel per la medicina, Renato Dulbecco. Non c’entra, ma c’entra: la carriera di...