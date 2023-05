La visita di Zelensky in un Paese «difficile» come l’Italia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’aggettivo che gli ucraini in Italia e gli ucraini in Ucraina ripetono di più per definireè «».è un. Lo sono tutti i Paesi, se andiamo a studiarli a fondo, però nel 2023 tra i Paesi europei solo in Italia si trovano nella maggioranza di governo partiti che la pensano diversamente sulla guerra della Russia all’Ucraina, e non solo al governo ma anche all’opposizione. Un’Italia in cui si parla di referendum per non fornire armi, il cui unico effetto sarebbe sdraiarsi in trincea, a casa o per strada in attesa della morte. Un’Italia in cui un vecchio politico delira di non volere incontrare un certo signor, ovvero il presidente di unaggredito che tutti i giorni dal 24 febbraio del 2022 cerca di difendersi per ...