La Turchia verso il ballottaggio | i voti di Ogan saranno decisivi

...75 per cento dei consensi; quelli di Ogan sono, invece, l'estrema destra ultra laica e ultra conservatrice, esempio di un partito politico di estrema destra di stampo europeo in, il cui ...Indice degli argomenti I principali mercati di destinazione: forte crescita dell'exporte Usa Nocivelli: 'Dallo Stato occorre un piano solido di misure a tutela delle imprese' I ......del Paesel'Ue In generale sul piano delle relazioni euromediterranee non cambierebbe molto e la politica estera dellaseguirebbe sostanzialmente una linea di continuitàl'Europa.

La Turchia al ballottaggio, Erdogan sotto il 50% Agenzia ANSA

Il quarto candidato ha ottenuto il 5,2 per cento di consensi. "Penso che negozierà e sosterrà il presidente uscente: è una questione di quanto Erdogan deve cedere per aver quel supporto", ci dice il p ...Il “sultano” non sfonda. Ma resta in piedi e si appresta ad andare al ballottaggio del 28 maggio da una posizione di relativa forza.