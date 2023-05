La Turchia al ballottaggio | Mariano Giustino ospite di TgCom24

Laè dunque in bilico dopo 20 anni di Erdogan al potere, e il capo dello Stato è costretto a un, previsto per il 28 maggio, contro il suo avversario socialdemocratico ..."Laal: Mariano Giustino ospite di TgCom24" con Mariano Giustino (corrispondente di Radio Radicale dalla). L'intervista è stata registrata lunedì 15 maggio 2023 alle ore 14:47.La sfida serratissima tra l'attuale leader dellaRecep Tayyip Erdogan , al potere da 20 ... si conclude con la necessità di un. Oltre il 91% degli aventi diritto si è recato alle ...

Turchia, si va al ballottaggio. Erdogan sotto il 50% incalzato da Kilicdaroglu Il Riformista

Per la prima volta in oltre un ventennio, il deus ex machina della Turchia contemporanea, Recep Tayyip Erdogan sarà probabilmente costretto ad un secondo turno. Fino ad ora non gli era mai capitato. I ...Il leader dell'opposizione turca Kemal Kilicdaroglu in un discorso in serata, mentre prosegue lo spoglio elettorale, ha affermato che il partito di governo AK sta bloccando il sistema elettorale prese ...