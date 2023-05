La tempesta Minerva spazza l' Italia | attese altre piogge Dopo un maggio anomalo che estate sarà?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Allerta rossa in Sicilia. Il meteorologo Guidi: "Sono fenomeni di ciclogenesi esplosiva che si estenderanno poi verso Nord". Timore per l'Emilia Romagna. Il geologo del Cnr Rossi: "Il terreno è già saturo per le precipitazioni dei giorni scorsi". Bel tempo forse a fine mese

Intanto è attesa sul mediterraneo centrale la. Le intense correnti in quota scese oggi sul Nord Africa, risaliranno velocemente domani verso l'Italia. Attese piogge molto abbondanti

Allerta rossa in Sicilia. Il meteorologo Guidi: "Sono fenomeni di ciclogenesi esplosiva che si estenderanno poi verso Nord". Timore per l'Emilia ...Attese piogge molto abbondanti e venti molto intensi per le giornate di oggi e domani. Allerta gialla sul Salento diramata dalla Protezione civile pugliese ...