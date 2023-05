La svolta pop di Kate Middleton | pianista a Eurovision 2023

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non era mai successo che un Windsor suonasse il pianoforte in mondovisione. Maha voluto infrangere il «tabù», accompagnando la Kalush Orchestra, per lanciare l'ennesimo messaggio di sostegno al popolo ucraino

... album che mescolavaelettronico e R&B mediterraneo e in cui si scorgeva già l'idea dell'artista di cercare unaquasi esotica al cantautorato italiano. Nou che sì, è il titolo del nuovo ...... gemma disofisticato contenente classici della musica argentina quali la title track, "11 y 6",... È un disco diper Páez, in quanto dismette completamente ogni scoria legata alle sonorità ...Il suo inno" Tattoo " ha fatto guadagnare alla Svezia la settima vittoria dell'Eurovision: ... La finale dell'Eurovision si èa Liverpool (Inghilterra) perché l'Ucraina, pur avendo vinto ...

La svolta pop di Kate Middleton, pianista agli Eurovision 2023 Vanity Fair Italia

'Nou', il suo nuovo album, è un viaggio in un club mediterraneo tra paesaggi avant-pop e miti di un'isola in cui il tempo si è fermato. E sul far musica oggi: «Si dà per scontato che nel pop la donna ...Non era mai successo che un Windsor suonasse il pianoforte in mondovisione. E invece nella serata finale dell'Eurovision Song 2023 [Kate Middleton](https://www.vanityfair.it/topic/kate-middleton) ha s ...