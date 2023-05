La Russa | Basta antifascismo a senso unico

Leggi su agi

(Di lunedì 15 maggio 2023) AGI - "C'è bisogno di divincolarsi da certe strettoie che unha determinato per lungo tempo e continua, forse più di prima in qualche occasione, a determinare". Il presidente del Senato, Ignazio La, è intervenuto con queste parole al premio giornalistico Almerigo Grilz, plaudendo alla presenza di giornalisti come Toni Capuozzo e Peter Gomez che "politicamente non erano e non sono dalla parte di Almerigo né dalla mia". Grilz, giornalista e militante del Fronte della gioventù, venne ucciso mentre si trovava in Mozambico nel 1987. "Almerigo - ha sottolineato La- lo voglio ricordare sotto un'altra luce, perché la cosa bella di oggi è il riconoscimento di coloro che politicamente non erano, e non sono legittimamente neanche adesso, dalla parte di Almerigo, né dalla ...