La rinascita economica e culturale di Pesaro passa dalla musica

(Di lunedì 15 maggio 2023) «è una donna intelligente», cantava Calcutta nel pezzo “Cosa mi manchi a fare”. Una descrizione precisa per la città patrimonio Unesco per lache nel 2024 sarà la capitale italiana della cultura. Un riconoscimento che può sorprendere solo chi non conosce bene. La città marchigiana non ha il patrimonio artistico edella vicina Urbino, uno dei centri più importanti del rinascimento italiano e patria di Raffaello, e nonostante sia distante pochi chilometri dalle affollatissime spiagge di Rimini, non si avvicina nemmeno lontanamente alle presenze turistiche delle località romagnole. Eppurenegli anni ha saputo valorizzare i suoi punti di forza, investendo nella cultura e nella sostenibilità e soprattutto riuscendo a cambiare la mentalità di una città che si è sempre ...