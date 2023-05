La Regina Carlotta | l’amicizia tra Violet e Lady Danbury sopravvivrà dopo lo spin-off?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sia in Bridgerton che in LaBridgerton (Ruth Gemmell) eAgatha(Adjoa Andoh) hanno sicuramente fatto sentire la loro presenza. Queste due figure matriarcali hanno sviluppato una particolare e importante amicizia nel corso delle due stagioni, organizzando un paio di matrimoni che, diciamolo, sono sembrati abbastanza improbabili (ma alla fine ben riusciti!). Le due donne hanno poco in comune:è una madre devota di otto figli, che si dedica ai suoi figli e al suo defunto marito. Nel frattempo, Agatha, dalla lingua tagliente, vive da sola, apparentemente grata che i suoi figli abbiano lasciato il paese, e mostra un particolare interesse per i matrimoni. Eppure queste due donne vanno d’accordo, spesso aiutandosi a vicenda ...