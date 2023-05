La reazione scioccante di Angelina dopo la sconfitta ad Amici di Maria | Non me l' aspettavo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 15 maggio 2023) La finale didi22 ha portato grandi sorprese e cambi di rotta inaspettati per molti spettatori. Nonostante le aspettative di molti, la vincitrice della categoria 'canto' non è stataMango. Scopri cosa ha detto la cantantela vittoria del giovane Mattia e quali sono stati i suoi pensieri e sentimenti durante il suo percorso adin questo articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Non vinceMango addi22 Mattia trionfa e viene elogiatoringrazia per la vittoria nel canto Racconto di emozioni e momenti difficili durante il percorso adRingraziamenti a tutti quelli che l'hanno sostenuta e al team di ...