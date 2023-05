La Rai e Fazio | quello che non vi dicono sul suo addio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) In queste ore tutti i giornali stanno parlando dell’die Littizzetto dalla Rai dopo ben 39 anni e 9 mesi A loro dico, perché dite cazzate? Vi siete forse dimenticati quando all’inizio del 2000non ci pensò due volte ad abbandonare la Rai di fronte a 13 miliardi di lire offerti da La7 (che all’epoca si chiamava Telemontecarlo) per fare un programma con Gad Lerner? Mi ricordo che ci fu una grande presentazione all’Alcatraz a Milano per la sua nuova trasmissione. L’11 settembre del 2001 Telemontecarlo passa poi nelle mani di Tronchetti Provera che, vedendo i conti in rosso, optò per rinunciare alle puntate di intrattenimento costosissime di. La differenza fra La7 di Tronchetti e la Rai è proprio che la prima non può fare a meno degli utili, mentre la Rai è pagata dai contribuenti. ...