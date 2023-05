La nuova sessualità femminile | intraprendenza | outercourse e ricerca del piacere

Leggi su iodonna

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute sessuale come “uno stato di benessere fisico, emozionale, mentale e sociale in relazione alla; non è semplicemente l’assenza di malattia, disfunzione o infermità. Essa richiede un approccio positivo e rispettoso e prevede la possibilità di accedere a esperienze sessuali sicure e piacevoli, libere da ogni forma di coercizione, discriminazione e violenza”. Questa definizione, che risale al 2006, non fa distinzione di genere. Leggi anche › Sesso e maternità, è ancora un tabù? Come cambia ildopo i figli › Le Relazioni Difettose – «Ho un’ossessione per un narcisista» ...