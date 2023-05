La nuova classifica del Giro d’Italia 2023 | Evenepoel ritirato | cambia la maglia rosa | 7° Caruso

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladelè stata stravolta dopo la decisione presa da Remcodi abbandonare la Corsa. Il fuoriclasse belga aveva vinto la cronometro odierna a Cesena ed era tornato in possesso della, ma un tampone effettuato al termine della nona tappa ha evidenziato una positività al Covid-19 e così il Campione del Mondo ha optato per abbandonare le strade del Bel Paese alla vigilia del primo giorno di riposo: martedì 10 maggio non lo rivedremo in gruppo. PERCHE’ SI E’REMCOUn vero e proprio fulmine a ciel sereno ha scosso la corsa a tappe di tre settimane e ha naturalmente ridisegnato la graduatoria. Remcosi trovava al comando con ...

