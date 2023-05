La notizia che George Soros «sarebbe morto d’infarto» è falsa

Leggi su facta.news

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 15 maggio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si dice che» e che si tratterebbe di una «non confermata». Si tratta in realtà di un’informazione infondata, che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale, né in nessun comunicato dell’imprenditore e filantropo 92enne bersaglio da tempo di diverse teorie del complotto infondate. Inoltre, il 15 maggio 2023 il profilo ufficiale Twitter diha smentito ufficialmente la, affermando che «le voci secondo cui ho avuto un infarto sono completamente false. Sono vivo e in salute». L'articolo Lache...