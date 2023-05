La massima aspirazione degli italiani è un bell' aspirapolvere

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) Pulire la casa sta diventando un'attività sempre più frequente per gli, anche perché il progresso della tecnologia aiuta a capire quali sono i nemici invisibili che infestano gli ambienti, favorendone la cattura con apparecchi che combinano potenza, flessibilità e semplicità d'uso. In un mercato che a livello globale sfiora i 60 miliardi di dollari, con una costante crescita dovuta anche all'arrivo di nuove soluzioni come gli-robot che assolvono il compito senza chiederci nulla in cambio (se non un corposo investimento iniziale), glisenza filo sono l'opzione più gettonata per le pulizie domestiche, poiché uniscono comodità ed efficacia nel sistemare ogni angolo della casa. Per questo desta curiosità l'ultimo arrivato, Dyson Gen5 Detect, che abbiamo provato e con cui l'azienda inglese segna una ...