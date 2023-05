La mamma di Jessica Malaj sarà al funerale della figlia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Tefta, ladila 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulantnella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, in mattinata dovrebbe lasciare per qualche ora il reparto di chirurgia ...

Tefta Malaj, ladila 16enne uccisa a coltellate dal padre Taulant Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, in mattinata dovrebbe lasciare per qualche ora il reparto di chirurgia generale del ... Presente alla celebrazione anche laultra 80enne di Massimo De Santis. Il ricordo di: "Stroncata nella primavera della vita" Nella furia omicida, il 51enne ha ucciso anche la figlia ...

La mamma di Jessica Malaj partecipa al funerale della figlia - Puglia Agenzia ANSA

Tefta sarà presente ai funerali della sedicenne morta per salvarla dalla furia del padre. La donna, una volta dimessa, chiede di poter cambiare casa ...Sabato scorso, sempre a Torremaggiore, sono già stati celebrati i funerali del vicino di casa, Massimo De Santis, il barista ucciso a coltellate ...