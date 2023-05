(Di lunedì 15 maggio 2023) Il Consiglio direttivoB, riunitosi in via d'urgenza a Milano, ha approvato all'unanimità di rivolgere la richiesta al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di inserire un ...

... Andrea Abodi, di inserire un emendamento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza " finalizzato - informa la stessaB - a salvaguardare il superiore principio dell'equità e regolarità ...La riforma proposta dal M5S, durante il Governo Conte 1, sostenuto da M5S e, e che è oggetto ... ma la lettura di alcune pagine di questo libropreoccupanti parallelismi che riguardano ...... Lettera [al Direttore], "della democrazia", 17/4/1880; poi in Giosue Carducci, Opere, vol. 4, ... di una natura cheed integra la civilizzazione, non la contrasta; sicché [perciò] il ...

La Lega B sollecita un emendamento al Codice della crisi - Calcio Agenzia ANSA

Il Consiglio direttivo della Lega B, riunitosi in via d'urgenza a Milano, ha approvato all'unanimità di rivolgere la richiesta al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, di inserire un emenda ...Marialuisa Panara è nella lista di centrodestra ‘LeAli’ che sostiene la candidata leghista Elena Carraro. La scritta “Sieg Heil” immortalata in alcune foto pubblicate sui social ...