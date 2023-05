La leader delle tende? Ha la casa a Milano | “Me la posso permettere”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Qualche giorno addietro aveva letteralmente piantato lein piazza Leonardo Da Vinci per protestare contro il caro affitti che colpisce gli studenti nelle grandi città italiane. Adesso, smontate ledella protesta, e dopo aver trascorso qualche giorno ad Alzano Lombardo, il comune della bergamasca da cui proviene, Ilaria Lamera ha fatto rientro nella suamilanese. Sì, avete capito bene. Nella suamilanese. Perché la studentessa 23enne del Politecnico di, al contrario di quanto si possa pensare, ha, come da lei stessa ammesso in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Lal’ho presa ad inizio aprile, prima della protesta. È la mia primae sono già ...