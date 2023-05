La Gran Bretagna invierà droni d' attacco a lungo raggio all' Ucraina

Lainvierà all'Ucraina centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una gittata di oltre 200 chilometri. Lo ha dichiarato il governo lunedì dopo che il presidente Volodymyr ...Laconsegnerà all'Ucraina centinaia di nuovi droni militari a lungo raggio, in grado di coprire una distanza di oltre duecento chilometri. Lo rende noto il governo britannico mentre il ...... Simon Hay scrive che le storie di fantasmi hanno sempre a che fare con un trauma irrisolto di carattere storico che, nel caso delladel periodo vittoriano, corrisponde alla transizione ...

Gran Bretagna, il Labour apre al diritto di voto dei cittadini Ue alle elezioni politiche la Repubblica

vero appuntamento nel Vecchio Continente vicino a gran parte delle sedi dei team che si dividono tra Gran Bretagna e Italia. L'obiettivo, per tutti a parte Red Bull, è cercare di trovare quelle ...Dopo il vertice in Francia con Macron il presidente, a sorpresa, vola in Gran Bretagna dove incassa nuovi aiuti militari. Rivelazioni su Prigozhin che aiuterebbe i soldati ucraini ...