La GICA Monreale vince la prima gara dei playoff e sogna la promozione in serie C

(Di lunedì 15 maggio 2023) La ASD Polisportiva Newsente odore diinC. Pallavolo per intenditori, vietata ai sofferenti di cuore, a cui un foltissimo pubblico ha assistito allagiocata dalla squadra US Volley Bagheria e la ASD Newdi, inserita nellagiornata deidellaD femminile del girone (live.it)

Pallavolo, l’Asd New Gica Monreale a un passo dalla promozione in serie C Monreale Press

La formazione di serie D del Marsala Volley promossa in C regionale Dopo un’ora e dieci minuti di gioco e gli iniziali due dei tre atti che si sono risolti in volata in favore delle locali (con le azz ...