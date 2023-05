La gaffe di Eros Ramazzotti per la Festa della Mamma non passa inosservata | “Sono fuso”

(Di lunedì 15 maggio 2023)con una storia Instagram fa gli auguri a tutte le mamme per la loro, ma solo più tardi si accorge di aver fatto una. Il 14 maggio nonmancate le tante dediche rivolte alle mamme che, con forza, amore e un sorriso sulle labbra, cercano di rendere felici i propri bambini. Come altri personaggi pubblici, in occasione, anche la voce del cantantesi è fatta sentire con una storia su Instagram. L’artista ha pubblicato una foto con la scritta “Auguri a tutte le mamme” accompagnata dall’emoji di una rosa e una citazione dello scrittore statunitense Mitch Albom che recita: “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu ...

