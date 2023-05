La febbre del sabato sera | il film emblema di una generazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) LADELSky Cinema 2, ore 21.15. Con John Travolta, Karen Gorney e Barry Miller. Regia di John Badham. Produzione Usa 1977. Durata: 2 ore LA TRAMA Un ventenne di origine italiana lavora come commesso tutta la settimana , ma si scatena alquando diventa il reginotto di una balera di Brooklyn. Una rissa, una difficile situazione familiare lo persuadono però che la vita non è tutta lì, che il reginotto delle sale da ballo potrebbe diventare un giorno un reuccio di Broadway (difatti lo diventerà nel seguito di qualche anno dopo firmato da Sylvester Stallone) PERCHÈ VEDERLO Perché è undi una. Nato da un'inchiesta giornalistica crebbe "in progression" grazie alle sensazionali musiche dei Bee Gees (fatidico "Stayin' alive") ...