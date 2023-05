La domanda del Washington Post sui presunti contatti tra Prigozhin e il capo dei servizi ucraini Budanov irritò Zelensky Il caso ricostruito attraverso i canali indipendenti russi

Leggi su lastampa

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una complessa operazione d’intelligence, in parte ricostruita con leaks, in parte con fonti riservate degli americani, ha scosso il presidente dell’Ucraina.avrebbein Africa con il Gur, per trattare eventuali scambi militari. Ildi Wagner propose un accordo (mai realizzato): in cambio delle posizioni delle truppe russe, il ritiro ucraino da Bakhmut