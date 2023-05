La discesa in politica | il sospetto di Rotondi sulle manovre di Fazio

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 maggio 2023) L'addio di Fabioalla Rai e la contemporanea firma, a suon di milioni, con Warner Bros per sbarcare su Discovery hanno provocato le proteste della sinistra e degli orfani del salotto amato dai radical chic, che ospitava la solita compagnia di giro spacciata per pluralismo. A leggere certi commenti sembra che il conduttore torinese, che si è legato al canale Nove per quattro anni insieme a Luciana Littizzetto, sembra a un martire della libertà di pensiero. A dare una lettura diversa è Gianfranco, veterano centrista, leader di Verde è popolare. "sa che la Rai non lo avrebbe licenziato. Gli avrebbero chiesto (forse) di 'riequilibrare' una trasmissione militante e di sinistra", scrive il parlamentare in un tweet. "Scopriremo vivendo se le dimissioni sono solo l'avvio di una alternativa professionale o il preludio di ...