La differenza tra socialismo e capitalismo? Questione di gusti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un giorno Sergio Ricossa entra in aula e ci dice: “In fondo la scelta traè unadi”. Silenzio in aula, sguardi smarriti per un attimo tra i giovani studenti. E poi, come al solito, aveva ragione lui. Il, basato sulla concorrenza di libero mercato, è creatività, innovazione e dinamismo, che si contrappongono ad una visione socialista in cui si ricerca una idilliaca condizione di stabilità, attraverso una burocratizzazione della vita volta ad assicurare assistenza e certezza (presunta) dalla nascita fino alla pensione. “In apparenza, nulla è più innocente che non gradire le sorprese, ma non volerle è chiedere che il futuro corrisponda puntualmente a un nostro progetto determinato, il che non è poco. Anzi è moltissimo. È credere che il futuro sia ...