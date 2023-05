La Difesa è il pilastro della pace. Cosa si è detto al think tank di Crosetto

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il lavoro delle Forze armate è il presuppostosicurezza e ilsu cui poggiano democrazia ee per questo, però, è necessario comunicarlo e far conoscere alla società civile il lavoro. Questo il cuore del discorso del ministro, Guido, che ha da poco presieduto la riunione di insediamento del Comitato per lo sviluppo e la valorizzazioneculturaa Palazzo Esercito, insieme al capo di Stato maggiore, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il Segretario generale, generale Luciano Portolano, e i vertici di tutte le articolazioni delle Forze armate, ...

Commenta per primo Un'opzione per la, una seconda scelta diventata un intoccabile. Francesco Acerbi si è preso l'Inter, i n ...IN BILICO - Oggi contro il Sassuolo potrebbe riposare (è in ...... sarà la prima riserva in. Edouard Mendy per 20 milioni. Nel 2021 con le sue parate è stato ... Exdel Lipsia, al Bayern e in prestito allo United non ha saputo confermare le attese. ...... che con la riduzione forzata delle importazioni di gas dalla Russia ha perso undel suo ... Un punto importante, oltre alladei valori e dei diritti fondamentali, e' lo squilibrio delle ...

Bruxelles verso la difesa comune Il Sole 24 ORE

Ad Airpress il segretario generale del Comitato per la cultura della Difesa Filippo Maria Grasso, commenta il via del nuovo think tank ...La guerra in Ucraina ha reso urgenti, oltre che necessarie, politiche europee condivise nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Gli Stati della Ue hanno deciso di intervenire a sostegno dell’Ucr ...