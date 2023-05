La Croisette torna a illuminarsi Dal 16 al 27 maggio va in scena la 76esima edizione del Festival 21 i film in concorso | tre i registi italiani candidati alla Palma d' oro Tantissime le star attese sul tappeto rosso | da Johnny Depp a Leonardo DiCaprio | da Julianne Moore a Alicia Wikander

Ogni anno, verso la metà di maggio, iniziamo a respirare l'aria della, invasa da stelle ... Credits: Getty Images Bella Hadid (di nuovo), 2021 Nella nostra listaBella Hadid, che tiene ...Leggi Anche Indiana Jones a Cannes: sullal'archeologo Harrison Ford Le altre star Alicia Vikander e Jude Law saranno presenti per 'Firebrand', il film diretto da Karim Aïnouz ...L'attore americanoprotagonista ed il jet seta dargli spazio e rilevanza dopo il ... Ma la lista degli ospiti di quest'anno non si ferma qui: Wes Anderson porta sullaun cast ...

Cannes 76, tutte le star sulla Croisette da Johnny Depp a Harrison Ford TGCOM

Al via domani il 76° festival di Cannes che, fino al 27 maggio. In apertura, l’anteprima di “Jeanne du Barry - La favorita del re” con J.Depp ...L'attore, finito per un bel po' di tempo a far parlare di sé per motivi giudiziari legati al processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, è di fatto a un nuovo inizio di carriera e l'occ ...