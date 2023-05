La Commissione Ue alza le stime di crescita dell' Italia | nel 2023 +1 | 2%

(Di lunedì 15 maggio 2023) BRUXELLES (ITALPRESS) – Laeuropea hato le stima didel Pil per l', rispetto alle previsioni di febbraio. In particolare, si prevede un +1,2% nele +1,1% nel 2024, rispetto al precedente +0,8% e +1,1%. Nell'Ue stima un calo di 4 punti nel rapporto debito Pil del nostro paese, che dal 144,4% del 2022(comunque di oltre 10 punti inferiore al record del 2020 “pandemico”) quest'anno scenderebbe – secondo le nuoveEuropea – al 140,4%. Minimo miglioramento invece nel 2024, con un debito al 140,3%. Sul fronte deficit invece quest'anno è stimato al 4,5% del Pil (era all'8% nel 2022) con un miglioramento nel 2024 al 3,7%. laeuropea prevede che ...

