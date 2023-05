Kim | sarà addio al 100% Da Milano confermano | pressing dalla Premier

E guardando avanti ieri nell'ordine difensivo si è sentita la mancanza di un leader come il sudcoreano, lui sì con il biglietto pronto per un nuovo volo in Inghilterra. La sua sostituzione...Nell'indecisione sulla partenza di alcuni titolari come(quasi certamente) e Osimhen (speriamo ... Cesare - E l'anno prossimo quello che si potrà chiedere al Napolidi allestire una squadra ...... Andrea Petagna -Min Jae La partita tra Napoli e Monza è terminata in favore della squadra di ...un finale di stagione acceso e vivo, molto più di quel che si poteva pensare qualche mese fa.

La sostituzione di Kim sarà una delle scelte più complesse del ... IlNapolista