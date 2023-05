Kevin Nash | ” Sto per sottopormi ad una procedura medica per risolvere il problema al collo ”

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’Hall of Famer WWEè di sicuro uno dei pilastri della sua generazione. È riuscito a diventare tale grazie al suo debutto come Diesel in WWE. Nel 1996 fece una visita alla WCW, fondando uno dei gruppi più conosciuti della storia del pro wrestling, ovvero il NWO. Sfortunatamente, la sua carriera gli ha anche lasciato diversi problemi di salute, ed una tra i più preoccupanti è quello al, il quale al momento sta dando diversi problemi. Durante il recente episodio del suo podcast Kliq This,ha aggiornato i fan sul suo stato di salute e sul suoal. “Ho fatto le risonanze magnetiche. Mi ha chiamato il mio ortopedico, e abbiamo parlato del. Mi ha detto che il mioè sempre stato malconcio, ma ora ...

Kevin Nash non firma autografi in aeroporto The Shield Of Wrestling

Nell'ultimo episodio di Kliq This, il co-conduttore Sean Oliver ha raccontato che Kevin Nash deve farsi sistemare il collo. Nash ha spiegato che il suo collo sta peggiorando, e sta iniziando ad avere ...Le storie riguardanti Vince McMahon sono spesso assurde e ogni anno ne vengono fuori delle nuove. Recentemente una di queste storie è riemersa dopo che Scott Hall la aveva raccontata anni fa in un'int ...