(Di lunedì 15 maggio 2023) JVC KENWOOD Corporation ha annunciato l’ampliamento della sua linea di. Con l’aggiunta di due, glicon cancellazione attiva del rumore HA-A25T e gliGumyHA-A7T2 si completa la line-up. GliHA-A25T con cancellazione attiva del rumore Il modello HA-A25T è dotato di cancellazione attiva del rumore e morbidiin memory foam per una vestibilità comoda e sicura. I cuscinetti in Memory Foam, infatti, sono in grado di garantire una tenuta e una vestibilità aderente e confortevole. Grazie alla loro modalità a bassa latenza, sono ideali per guardare video e per il gaming, senza subire fastidiosi ritardi ...

JVC introduce due nuovi modelli di auricolari True Wireless tuttoteK

The report begins with the overview of the Cinema CamerasMarket and offers throughout development. It presents ...