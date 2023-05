Juventus | obiettivo Milinkovic-Savic | proposto uno scambio alla Lazio

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Si prospetta un finale di stagione infuocato per unacon un occhio già al mercato in vista della calda sessione estiva dei trasferimenti. I bianconeri non avrebbero ancora mollato l’e nelle ultime ore, come riportato da Il Messaggero, la dirigenza torinese starebbe pensando all’ennesima strategia per arrivare al giocatore. Madama avrebbeunoper il serbo con una contropartita gradita ai biancocelesti che potrebbe sbloccare la trattativa. Sergej, esultanza con la Serbiatra Kulusevski eTribolata ancora dagli infortuni, la ...