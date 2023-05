' Juve | un top club di Premier League pronto a fiondarsi su Rabiot'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Al momento non si hanno certezze sul futuro di. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con lantus, con l'addio che potrebbe concretizzarsi al termine della stagione . È ...

Al momento non si hanno certezze sul futuro di Rabiot . Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus, con l'addio che potrebbe concretizzarsi al termine della stagione . È ...Vorrebbe presentarsi con un pezzo da novanta sul mercato Cristiano Giuntoli alla Juventus ma è possibile che sia proprio lui a trovare un regalo qualora De Laurentiis lo liberasse per firmare con il ...A determinate cifre è un calciatore che diviene chiaramente appetibile per iclub stranieri, ed in tal senso anche l'operazione dei suoi agenti è da considerarsi brillante" Chi potrebbe essere il ...

Fagioli si prende la Juve: gol dell’ex e prestazione top. Presente e futuro bianconero CalcioMercato.it

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato dei temi di attualità a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Top e Flop di giornata "Top Inter, settima ...Manca Samp-Empoli per chiudere la 35esima giornata di Serie A e domani sarà di nuovo tempo d’Europa, col derby Inter-Milan a prendersi la scena. Tra il futuro di Messi, gli esami di Pogba e le confere ...