Juve | Pimenta | 'Infortunio di Pogba? Cose che capitano Non è niente di grave | è già in ripresa'

Potrebbe essere decisivo il rapporto professionale ideale frae la società bianconera per l'arrivo del nazionale marocchino a Torino, che gradirebbe l'approdo allaanche perché al Bayern ...Commenta per primo Lui è scontento al Bayern Monaco, lacerca un esterno di qualità, Rafaeladeve trovare una soluzione per tutti. E allora occhio alla situazione di Noussair Mazraoui , che dopo un solo anno potrebbe davvero lasciare la ...Ascolta ', due nomi in cima alla lista per la corsia di destra. E lapuò diventare un fattore' su Spreaker. MAZRAOUI TORNA DI MODA - Fresneda , terzino spagnolo classe 2004 in forza al ...

Juve, Pimenta: 'Infortunio di Pogba Cose che capitano. Non è ... Calciomercato.com

Rafaela Pimenta ha parlato dell'infortunio di Pogba al premio 'Tommaso Maestrelli': ecco le sue dichiarazioni sulle condizioni del francese. Di seguito le sue dichiarazioni. Paul si sta già riprendend ...Juve-Cremonese doveva essere la gara di Pogba ma è diventata solo l'ennesima tappa di una stagione deludente per il francese. A parlarne è la sua agente, Rafaela Pimenta, che è intervenuta al premio ' ...